Объединит восток и запад: Зеленский пообещал открытие в 2021 году самой длинной в Украине трассы

24 декабря, 2020, 16:30

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

По словам Зеленского, в 2021 году в рамках программы "Большая стройка" планируется открыть самую длинную трассу в стране - М-30: от Стрыя, Львовской области, до Изварино, Луганской области.

"Мы хотим объединить запад и восток одной большой скоростной дорогой, которая называется М-30. Это будет самая длинная дорога в Украине - 1400 километров. Она будет идти из Стрыя, но доходить пока только до Покровска, потому что 200 километров этой дороги - на временно оккупированной части Луганской области", - цитирует пресс-служба слова президента.

По словам заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, часть трассы была восстановлена в 2020 году, остальное будут восстанавливать в следующем.

Кроме того, Зеленский отметил, что в 2020 году построены все 238 километров дорог государственного значения в Запорожской области, которые было запланировано сделать в этом году. В следующем году планируется построить 300 км дорог.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb