Новый штамм коронавируса обнаружили в Сингапуре

24 декабря, 2020, 08:56

В Сингапуре зафиксирован первый новый случай заражения новой разновидностью коронавируса

Об этом сообщает телеканал CNA со ссылкой на министерство здравоохранения Сингапура , передает " РБК-Украина ".

Новый штамм COVID-19 обнаружили у 17-летней студентки.

Девушка вернулась после учебы в Великобритании. По прибытии в Сингапур студентка была изолирована, по данным Минздрава, это помогло предотвратить распространение нового варианта коронавируса.

Все родственники больной также были помещены на карантин, у них не обнаружили COVID-19.

Напомним, что новый штамм коронавируса уже в Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb