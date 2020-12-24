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Espreso.tvМирНовый штамм коронавируса обнаружили в Сингапуре

Новый штамм коронавируса обнаружили в Сингапуре

В Сингапуре зафиксирован первый новый случай заражения новой разновидностью коронавируса

Об этом сообщает телеканал CNA со ссылкой на министерство здравоохранения Сингапура , передает " РБК-Украина ".

Новый штамм COVID-19 обнаружили у 17-летней студентки.

Девушка вернулась после учебы в Великобритании. По прибытии в Сингапур студентка была изолирована, по данным Минздрава, это помогло предотвратить распространение нового варианта коронавируса.

Все родственники больной также были помещены на карантин, у них не обнаружили COVID-19.

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