Новый штамм коронавируса обнаружили в Сингапуре
24 декабря, 2020, 08:56
В Сингапуре зафиксирован первый новый случай заражения новой разновидностью коронавируса
Об этом сообщает телеканал CNA со ссылкой на министерство здравоохранения Сингапура , передает " РБК-Украина ".
Новый штамм COVID-19 обнаружили у 17-летней студентки.
Девушка вернулась после учебы в Великобритании. По прибытии в Сингапур студентка была изолирована, по данным Минздрава, это помогло предотвратить распространение нового варианта коронавируса.
Все родственники больной также были помещены на карантин, у них не обнаружили COVID-19.
- Напомним, что новый штамм коронавируса уже в Украине.
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