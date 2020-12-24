Новый посол Бразилии прибыл в Украину

24 декабря, 2020, 22:37

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин встретился с новым послом Бразилии в Украине Нортоном де Андраде Мелло Рапестой

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Дипломаты обсудили приоритетные задачи в отношениях между странами на 2021 год.

"Отдельной темой разговора стало сотрудничество Украины и Бразилии в военно-технической и авиакосмической сферах", - говорится в сообщении.

Собеседники договорились приложить усилия для подготовки официального визита президента Бразилии в Украину, подписания ряда двусторонних документов.

"Углубление политического диалога и увеличения объемов торговли являются приоритетными вопросами повестки дня наших отношений с Бразилией", - отметил Енин.

Среди наиболее перспективных сфер сотрудничества украинский дипломат определил сельское хозяйство, фармацевтическую отрасль, реализацию инфраструктурных проектов.