Новый посол Бразилии прибыл в Украину
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Дипломаты обсудили приоритетные задачи в отношениях между странами на 2021 год.
"Отдельной темой разговора стало сотрудничество Украины и Бразилии в военно-технической и авиакосмической сферах", - говорится в сообщении.
Собеседники договорились приложить усилия для подготовки официального визита президента Бразилии в Украину, подписания ряда двусторонних документов.
"Углубление политического диалога и увеличения объемов торговли являются приоритетными вопросами повестки дня наших отношений с Бразилией", - отметил Енин.
Среди наиболее перспективных сфер сотрудничества украинский дипломат определил сельское хозяйство, фармацевтическую отрасль, реализацию инфраструктурных проектов.
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