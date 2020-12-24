НКРЭКУ повысила тарифы на производство тепла для населения на 2021 год

24 декабря, 2020, 14:45

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, повысила тарифы для производителей тепловой энергии для населения, бюджетных и религиозных организаций и других потребителей на 2021 год для 23 теплоэлектростанций (ТЭЦ) и когенерационных установок

Об этом пишет Интерфакс-Украина .

По информации издания, тарифы на тепло были повышены всем 23 компаниям. Меньше всего повысили тариф при этом Днепровской ТЭЦ (5,5%), наибольшее - компании "Евро-реконструкция" (на 49,7%).

Отмечается, что средневзвешенный тариф для поставок тепла населению для 23 компаний составил после повышения 1121,71 грн / Гкал. При этом наиболее высокий размер тарифа в Северодонецкого ТЭЦ - 1471,54 грн / Гкал, самый низкий - в ТЭЦ-2 Эсхар (Харьковская обл.) - 653,99 грн / Гкал.

Необходимость повышения тарифов на тепловую энергию в 2021 году НКРЭКУ объяснила снижением объемов ее производства, повышением фонда заработной платы для лицензиатов, ростом цен на топливно-энергетические ресурсы, а также ростом расходов на услуги по распределению природного газа.

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