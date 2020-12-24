На замену военной доктрине: Минобороны внесло в Кабмин проект Стратегии военной безопасности Украины
Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, передает пресс-служба ведомства.
"В случае одобрительного решения СНБО Стратегия военной безопасности будет введена в действие указом президента Украины", - отметил он.
По словам Тарана, документ определит цели, приоритеты и пути реализации госполитики в сферах национальной безопасности и обороны.
"Стратегия военной безопасности призвана заменить военную доктрину Украины и разрабатывается впервые. В ней предлагается закрепить концепцию всеобъемлющей обороны и привлечения для ее реализации не только Вооруженных Сил, но и всех составляющих сектора безопасности и обороны и гражданского общества", - подчеркнул он.
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