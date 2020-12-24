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Espreso.tvОбществоНа замену военной доктрине: Минобороны внесло в Кабмин проект Стратегии военной безопасности Украины

На замену военной доктрине: Минобороны внесло в Кабмин проект Стратегии военной безопасности Украины


фото: mil.gov.ua
Министерство обороны внесло на рассмотрение правительства проект Стратегии военной безопасности Украины

Об этом заявил министр обороны Андрей Таран, передает пресс-служба ведомства.

"В случае одобрительного решения СНБО Стратегия военной безопасности будет введена в действие указом президента Украины", - отметил он.

По словам Тарана, документ определит цели, приоритеты и пути реализации госполитики в сферах национальной безопасности и обороны.

"Стратегия военной безопасности призвана заменить военную доктрину Украины и разрабатывается впервые. В ней предлагается закрепить концепцию всеобъемлющей обороны и привлечения для ее реализации не только Вооруженных Сил, но и всех составляющих сектора безопасности и обороны и гражданского общества", - подчеркнул он.

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