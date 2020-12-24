МЗ пополнил список "красной зоны" еще тремя странами

24 декабря, 2020, 16:53

Министерство здравоохранения обновило перечень стран "красной" и "зеленой" зон карантина из-за пандемии COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба МЗ.

По состоянию на 24 декабря в "красном списке" Украины находятся 48 стран, что на две больше, чем на прошлой неделе.

Так, в "красной зоне" оказались Великобритания, Румыния и Германия.

В "зеленую зону" перешла Иордания.

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