МЗ пополнил список "красной зоны" еще тремя странами
24 декабря, 2020, 16:53
Министерство здравоохранения обновило перечень стран "красной" и "зеленой" зон карантина из-за пандемии COVID-19
Об этом сообщила пресс-служба МЗ.
По состоянию на 24 декабря в "красном списке" Украины находятся 48 стран, что на две больше, чем на прошлой неделе.
Так, в "красной зоне" оказались Великобритания, Румыния и Германия.
В "зеленую зону" перешла Иордания.
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