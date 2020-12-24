МЗ планирует развернуть около 50 центров вакцинации от COVID-19

Об этом Степанов заявил во время брифинга, передает " РБК-Украина ".

"Такие центры должны быть оснащены необходимым оборудованием. Мы смотрим, чтобы мы развернули около 50 центров, и они будут работать по нашему плану", - сказал Степанов.

Он отметил, что в Украине будут созданы мобильные бригады по иммунизации. Они способны во всех регионах осуществлять около 190 тыс. прививок за неделю.

По его словам, такой центр будет работать 10 часов ежедневно.

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