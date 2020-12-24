Минимум у 22 человек, которые прибыли из Британии в Индию, обнаружили COVID-19

24 декабря, 2020, 10:04

Минимум у 22 пассажиров, которые прибыли в Индию из Британии, обнаружили положительные тесты на COVID-19

Об этом сообщил телеканал NDTV.

Тесты 11 человек, прилетевших из Лондона, дали положительный результат в столице Нью-Дели, восемь - в Амритсаре, два - в Калькутте и один - в Ченнаи.

Индия приостановила рейсы в Великобританию. Начиная с 21 декабря все пассажиры, прибывающие из Великобритании, проходили обязательное тестирование в аэропортах и были обязаны ждать, пока не придут результаты.

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