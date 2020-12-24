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Медицинские учреждения Горишних Плавней получили помощь от Ferrexpo

Компания Ferrexpo передала медицинским учреждениям Горишних Плавней партию помощи, состоящую из средств индивидуальной защиты

В частности, медики получили защитные маски, респираторы, комбинезоны и др. товары на сумму около 4 млн. гривен. 

По словам мера Горишних Плавней Дмитрия Быкова, очень приятно и важно, что Компания Ferrexpo не забывает о нас и традиционно передала необходимые для медработников товары. "Какие бы ни были сложные ситуации, мы всегда знаем, что Ferrexpo "подставит плече" жителям нашего города", - добавил он.

"Все мы готовимся проводить этот непростой год. В предпраздничной суматохе не стоит забывать о том, что человеческие жизни – это самый большой дар. Для нас очень важно помочь обеспечить безопасность врачей и остального медицинского персонала, которые круглые сутки, без выходных и праздничных дней спасают пациентов.  Мы надеемся, что в новом году мир наконец-то сможет справиться с пандемией коронавируса, а пока делаем свой небольшой вклад в эту борьбу", - отметили в Ferrexpo. 

Компания Ferrexpo продолжает изучать потребности больниц и оперативно закрывать их в рамках своей программы помощи по борьбе с COVID-19.

Справка о компании:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи.  Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2019 г. Компания произвела 10,5 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com

 

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