Массовая кибератака России коснулась правительств США всех уровней, - Агентство США по кибербезопасности

24 декабря, 2020, 11:30

Хакерская атака РФ через программы компании SolarWinds коснулась внутренних сетей федерального правительства США, правительств штатов и местных органов власти

Об этом сообщает Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США .

Оно призвало организации отдать приоритет действий по выявлению и решению угрозы.

Кроме государственных учреждений, атака через SolarWinds нарушила критические объекты инфраструктуры и другие организации частного сектора, указано на сайте ведомства.

Напомним, 17 декабря канцелярия директора Национальной разведки США, Федеральное бюро расследований и Агентство по вопросам кибербезопасности и безопасности инфраструктуры подтвердили факт масштабной кибератаки, направленной на госучреждения.

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