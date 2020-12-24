Ломаченко убежден, что система CompuBox некорректно посчитала удары Лопеса

24 декабря, 2020, 12:30

Василий Ломаченко выразил сомнение в правдивости показателей компьютерной системы статистики CompuBox, которая показала существенное преимущество американца Теофимо Лопеса в поединке с украинским боксером

Об этом Ломаченко заявил в интервью The Ring.

По словам украинского боксера, он перечислил все удары Теофимо Лопеса в их поединке и нашел существенные расхождения с данными CompuBox.

"Я просматривал поединок и считал все нанесенные удары. Я много раз смотрел бой в замедленной съемке и считал. Он коснулся меня 150 раз. По статистике CompuBox было 183 удара. Вообще, статистика CompuBox показала, что всего он нанес 659 ударов. Я смотрел и насчитал 150 CompuBox не работал. Так, он касался меня своими перчатками, но он не бил сильно ", - сказал Ломаченко.

По статистике CompuBox, в бою за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) Теофимо Лопес выбросил 659 ударов, из которых 183 достигли цели. Ломаченко выбросил 321 удар, из которых в цель попал 141.

Напомним, 24 декабря Василий Ломаченко заявил, что никогда не говорил, что судьи в его поединке с Теофимо Лопесом были подкуплены .

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