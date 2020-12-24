Ломаченко обнародовал заявление о подкупе судей в бою с Лопесом

24 декабря, 2020, 09:36

Украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что никогда не говорил, что судьи в его поединке с американцем Теофимо Лопесом были подкуплены

Об этом Ломаченко рассказал в интервью The Ring .

Ранее украинец заявил, что судьи во время его боя с Лопесом за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) были "заряженными". После чего его промоутер Боб Арум назвал оправдание Василия Ломаченко тупыми и призвал опровергнуть обвинения.

"Я не сказал, что судьи были подкуплены, я сказал, что они не были объективными и были предвзятыми. Я считаю, что они не были объективными. После того, как я увидел записки, я понял, что судьи были против меня. Как я могу говорить о том, что судьи были подкуплены, если я никогда этого не видел и не слышал об этом? Я никогда не думал, что судей купили. Нет, они не были подкуплены ", - сказал Ломаченко.

Несмотря на это, он и в дальнейшем не согласен, что заслуживал в поединке уз Лопесом поражение.

"Я не могу судить судей и задавать им любые оценки, но после того, как я дрался, и как я чувствовал себя во время боя, я не могу согласиться с тем, что проиграл бой", - добавил Ломаченко, 18 октября проиграл Лопесу в бою за титул абсолютного чемпиона мира.

Напомним, 22 декабря промоутер Боб Арум, представляющий интересы Василия Ломаченко, назвал его оправдания после поражения от Теофимо Лопеса тупыми.

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