Ломаченко эмоционально обратился к Лопесу с требованием реванша

24 декабря, 2020, 11:20

Украинский боксер Василий Ломаченко требует от американца Теофимо Лопеса предоставить ему право на реванш за поражение в бою за титул абсолютного чемпиона мира

Об этом Ломаченко заявил в интервью The Ring .

Украинец призвал Лопеса доказать, что он является реальным чемпионом и провести против него еще один поединок.

"Хотел бы провести с ним реванш. Он говорит, что в 100 поединках получит 100 побед. Слабо доказать? Ему просто повезло. Но если он считает себя реальным чемпионом, то почему бы не выйти и не расставить все точки над "i"? Давай, докажи это! Сражайся со мной еще раз. Мое мнение? Думаю, Лопес просмотрели бой утром и поняли, что им просто повезло, что именно их объявили победителями ", - сказал Ломаченко, 18 октября проиграл Лопесу в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг).

Напомним, 24 декабря Василий Ломаченко заявил, что никогда не говорил, что судьи в его поединке с Теофимо Лопесом были подкуплены .

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