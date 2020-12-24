Курс валют: НБУ значительно ослабил гривну к концу недели

24 декабря, 2020, 09:24

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 24 декабря 2020 года на отметке 28,45 грн/$

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 23 декабря курс составлял 28,25 грн/$.

Официальный курс гривни к евро на 24 декабря установлен на уровне 34,61 грн / евро. По состоянию на 23 декабря курс составлял 34,56 грн/евро.

На наличном рынке 24 декабря по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,25, продают - по 28,39 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,90 до 28,75 грн / $, продажи - в пределах 28 - 32 грн / $.