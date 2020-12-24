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Espreso.tvОбществоКулеба заверил, что правительство не планирует ограничивать международные авиасообщения

Кулеба заверил, что правительство не планирует ограничивать международные авиасообщения


фото: ukrinform
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что правительство не планирует вводить ограничения на международные авиасообщения

Об этом Кулеба заявил во время брифинга, передает "РБК-Украина".

"Я хочу заверить, что таких планов нет (ограничение путешествий, - ред.) правительство понимает, что люди настроились на праздники и не планирует вводить ограничения на авиасообщения", - сказал Кулеба.

Рейсы в другие страны будут осуществлять в обычном режиме.

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