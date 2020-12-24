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Кулеба: вето Трампом оборонного бюджета США не сократит помощь Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вето президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета не повлияет на помощь Украине

Об этом глава Кулеба сказал в эфире телеканала "Украина 24" .

"Я даю вам 100% гарантии, что после того, как вето будет преодолено, или ситуация будет решена иным образом, сумма поддержки Украины останется. Более того, я убежден, что в следующем году общая поддержка Соединенными Штатами Украине не просто сохранится, а еще усилится. И мы будем над этим упорно работать ", - сказал Кулеба.

Глава МИД Украины также подтвердил, что в оборонном бюджете США предусмотрена военная поддержка Украины в объеме $ 250 млн.

"Оборонный бюджет США предусматривает военную поддержку Украине: $ 250 млн, это 100% правда. Но утверждать, что Трамп наложил вето на закон, который включает поддержку Украине, - это создает ложное впечатление у людей. Никакого отношения вето Трампа к помощи Украине нет. бюджет ветирован абсолютно по другим причины ", - сказал Кулеба.

  • Напомним, ранее сообщалось, что Трамп ветировал военный бюджет США на 2021, который включает военную помощь Украине и санкции против РФ, в том числе расширенные санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

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