Кулеба: вето Трампом оборонного бюджета США не сократит помощь Украине

24 декабря, 2020, 23:17

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вето президентом США Дональдом Трампом оборонного бюджета не повлияет на помощь Украине

Об этом глава Кулеба сказал в эфире телеканала "Украина 24" .

"Я даю вам 100% гарантии, что после того, как вето будет преодолено, или ситуация будет решена иным образом, сумма поддержки Украины останется. Более того, я убежден, что в следующем году общая поддержка Соединенными Штатами Украине не просто сохранится, а еще усилится. И мы будем над этим упорно работать ", - сказал Кулеба.

Глава МИД Украины также подтвердил, что в оборонном бюджете США предусмотрена военная поддержка Украины в объеме $ 250 млн.

"Оборонный бюджет США предусматривает военную поддержку Украине: $ 250 млн, это 100% правда. Но утверждать, что Трамп наложил вето на закон, который включает поддержку Украине, - это создает ложное впечатление у людей. Никакого отношения вето Трампа к помощи Украине нет. бюджет ветирован абсолютно по другим причины ", - сказал Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп ветировал военный бюджет США на 2021, который включает военную помощь Украине и санкции против РФ, в том числе расширенные санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb