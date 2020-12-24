Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 11,5 тыс. новых случаев

24 декабря, 2020, 08:18

11490 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 декабря

В частности, заболели 488 детей и 445 медработников, сообщает в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 2721 человек;

летальных случаев - 223;

выздоровели - 15775 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 66 358 (в том числе методом ПЦР - 42132, методом ИФА - 24226).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1001132 лица;

выздоровели - 631 435 человек;

летальных исходов - 17 395;

проведения ПЦР-тестов - 5390952.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1377), Запорожской (774), Одесской (676), Киевской (666) и Донецкой (636) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев - 105040 случаев;

Винницкая область - 21 490 случаев;

Волынская область - 31 917 случаев;

Днепропетровская область - 55174 случаи;

Донецкая область - 33 738 случаев;

Житомирская область - 37 468 случаев;

Закарпатская область - 27 543 случая;

Запорожская область - 50 115 случаев;

Ивано-Франковская область - 42 482 случая;

Киевская область - 55 497 случаев;

Кировоградская область - 8090 случаев;

Луганская область - 9443 случая;

Львовская область - 58 372 случая;

Николаевская область - 28 351 случай;

Одесская область - 66 971 случай;

Полтавская область - 33 509 случаев;

Ровенская область - 39 634 случая;

Сумская область - 38 923 случая;

Тернопольская область - 32 972 случая;

Харьковская область - 66 788 случаев;

Херсонская область - 16 408 случаев;

Хмельницкая область - 37 600 случаев;

Черкасская область - 36 418 случаев;

Черновицкая область - 38 914 случаев;

Черниговская область - 28 275 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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11490 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 24 декабря 2020 года. В частности,... Опубликовано Максим Степанов среды, 23 декабрь 2020