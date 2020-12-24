Какой погоды ожидать на Католическое Рождество: прогноз от синоптика Натальи Диденко
Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.
"Рождество западного обряда будет в Украине с атмосферными фронтами, дождями, снегом, гололедом, налипанием мокрого снега, сильным ветром и с весенним теплом", - отметила она.
Ближайшей ночью дожди пройдут практически повсеместно, кроме восточных областей, Днипра с районами и Запорожья. Переходить дождь в снег будет в Карпатах и на Сумщине.
"Уже днем 25 декабря мощная фронтальная зона переместится восточнее и поэтому в большинстве центральных областей и в восточной части Украины завтра, 25 декабря, существенно усложнится погода - снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололед, гололедица", - сообщила синоптик.
На остальной территории Украины осадки ослабнут и прекратятся, а доминировать будет влажная воздушная масса.
Ветер западного, юго-западного направлений будет порывистым и даже кое-где с штормовыми порывами.
Температура воздуха в течение дня ожидается -2 °C ... +6 °C, в южной части будет, как весной, +5 °C ... +11 °C.
В Киеве ближайшей ночью будет лить дождь, завтра днем прекратится.
Ветер в столице будет западного, юго-западного направлений, порывистый.
Температура воздуха завтра днем составит +2 °C ... +5 °C.
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