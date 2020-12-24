Кабмин разрешил кафе и ресторанам в новогоднюю ночь работать до утра

24 декабря, 2020, 11:34

Кабинет министров разрешил кафе и ресторанам работать в новогоднюю ночь до 7 утра, тогда как ранее предполагалось разрешение работы до 1:00 ночи

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1301 .

Согласно тексту документа, им вносятся изменения в постановление №1236 от 9 декабря, позволяющие кафе и ресторанам работать в новогоднюю ночь до 7:00, тогда как предварительно работа этих учреждений была разрешена до 1:00.

Напомним, в другое время действия карантина работа общепита с 23:00 до 7:00 запрещена. А в период усиления карантина с 8 по 24 января они смогут работать только на вынос и доставку.