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Кабмин разрешил кафе и ресторанам в новогоднюю ночь работать до утра


фото: reuters
Кабинет министров разрешил кафе и ресторанам работать в новогоднюю ночь до 7 утра, тогда как ранее предполагалось разрешение работы до 1:00 ночи

Об этом говорится в постановлении Кабмина №1301 .

Согласно тексту документа, им вносятся изменения в постановление №1236 от 9 декабря, позволяющие кафе и ресторанам работать в новогоднюю ночь до 7:00, тогда как предварительно работа этих учреждений была разрешена до 1:00.

Напомним, в другое время действия карантина работа общепита с 23:00 до 7:00 запрещена. А в период усиления карантина с 8 по 24 января они смогут работать только на вынос и доставку.

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