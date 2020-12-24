Госдеп США обвинил ФСБ России в отравлении Навального

24 декабря, 2020, 10:20

Государственный департамент США возложил ответственность за отравление российского оппозиционера Алексея Навального на Федеральную службу безопасности РФ

Об этом заявили в Госдепартаменте США в ответ на запрос издания The Hill .

Во внешнеполитическом ведомстве США подчеркнули, что Вашингтон "полностью уверен" в выводах Организации по запрещению химического оружия о том, что токсичные вещества, обнаруженные в анализах Алексея Навального, связанные с ядом из группы Новичок.

"США считают, что сотрудники российской Федеральной службы безопасности использовали нервно-паралитический агент Новичок, чтобы отравить господина Навального. В отравлении господина Навального нет никакого правдоподобного объяснения, кроме участия в нем и ответственности за него российского правительства", - заявил представитель Госдепартамента США.

Госдеп также обвинил президента РФ Владимира Путина и его правительство в попытках отвлечь внимание "от серьезных вопросов" в этом деле.

"Конечно, президент Путин и российское правительство хотели бы, чтобы мы поверили в обратное. Россия выдвинула множество, часто противоречивых, теорий заговора. Давайте внесем ясность: конспирологические теории такого рода - не более чем способ отвлечь внимание от серьезных вопросов, поставленных российскому правительству, на которые ему еще предстоит ответить ", - заявили в Госдепе США.

По результатам совместного расследования Bellingcat и The Insider, к которому привлекли и самого Навального, ключевую роль в его отравлении сыграли сотрудники специального подразделения Института криминалистики ФСБ РФ.

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