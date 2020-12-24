Футболист сборной Украины Зинченко поздравил российский клуб с юбилеем. Видео

24 декабря, 2020, 16:26

Футболист сборной Украины Александр Зинченко записал видеообращение, в котором поздравил российскую "Уфу" с юбилеем

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный twitter "Уфы".

Вчера, 23 декабря, ФК "Уфа" праздновал свой юбилей - клубу исполнилось 10 лет.

"Я хотел бы поздравить всех болельщиков с днем рождения их футбольного клуба и пожелать им просто оставаться такими же верными", - сказал Зинченко в видеообращении.

Александр Зинченко, начал заниматься футболом в Радомышле, Житомирской области, является выпускником академии "Шахтера", за который не провел ни одного матча. После этого выступал за российскую "Уфу", откуда перешел в английский "Манчестер Сити".

В нынешнем сезоне 24-летний Зинченко сыграл за английский клуб 5 матчей и результативными действиями до этого поединка не отличился.

22 декабря украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко сделал результативную передачу в четвертьфинальном матче Кубка английской лиги.

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