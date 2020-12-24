Фонд "Деминициативы": "Офис президента нагло манипулирует нашими данными"

24 декабря, 2020, 16:38

24 декабря Фонд "Демократические инициативы" обвинил ОПУ в манипуляции фактом из их опроса: в Офисе заявили, что 93% респондентов назвали событием года "Большую стройку". На самом деле - 10,5%

Об этом говорится в заявлении фонда "Демократические инициативы".

В фонде напомнили, что 21 декабря опубликовали результаты общенационального итогового опроса, проведенного совместно с Киевским международным институтом социологии.

"А 23 декабря коммуникаторщики Офиса президента, ссылаясь на наш с КМИСом опрос, сделали целую "новость": "Президентская инициатива "Большая стройка" стала главным позитивным событием 2020 года". Дескать, "согласно опросу, такого мнения придерживается подавляющее большинство респондентов (93%)". На самом деле эту инициативу отметили лишь 11,3% (!) опрошенных. А вот уже из этих 11,3% положительно ее оценили 93%. Нехитрая математика дает: 11,3% х 93% = 10,5%. 10,5% это все-таки не 93%, как написали паны из ОПУ!" - отметили социологи.

В фонде заявили, что если бы это было правдой, вряд ли партия президента проиграла бы местные выборы во всех областях и областных центрах, а также в родном для Владимира Зеленского Кривом Роге.

"Если бы это было правдой, 81% граждан не называл бы коррупцию фактором, который имеет наибольшее и самое сильное влияние на жизнь в стране. Реальное мнение граждан, как показывает наш опрос, другое: положительных событий нет. Даже весенний карантин, который по замыслу должен был спасти жизнь и дать власти возможность подготовиться ко второй волне эпидемии, по своим последствиям и итогами воспринимается негативно", - добавили ученые.

В "Деминициативах" назвали "новость" ОПУ тревожным знаком и отметили, что таким образом происходит манипулирование общественным мнением и введение в заблуждение самого Зеленского.

"Мол, все хорошо: заболеваемость падает, а народная любовь растет. Президент страны, ведущей войну с путинским режимом, не имеет права верить в сказки ближайшего окружения", - констатировали в фонде.

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