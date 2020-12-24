Европа впервые лицензировала продажу искусственного сердца

24 декабря, 2020, 20:26

Компания Carmat S впервые в Европе лицензировала продажу искусственного сердца

Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, компания Carmat получила сертификацию СЕ, которая разрешает продажу искусственного сердца на территории Европейской экономической зоны.

Сообщается, что искусственное сердце может помочь тяжелобольным пациентам в ожидании трансплантации сердца.

Издание сообщает, что изобретатель биологических сердечных клапанов и кардиохирург Ален Карпентье и бизнесмен Жан-Люк Лагардер начали производство искусственного сердца в 1993 году. Так, последний передал в распоряжение Карпентье несколько лабораторий и инженеров из собственной компании Matra.

Впоследствии компания Carmat получила лицензию после 10 лет попыток. Поэтому продажу планируют открыть уже во второй четверти 2021 года.

Отмечается, что после сообщений о разрешении на продажу искусственного сердца в Европе акции компании выросли на 34% до €32. За год акции Carmat выросли на 66%, рыночная стоимость компании - €407 млн.

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