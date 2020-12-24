Экс-форвард "Динамо" рассказал о безумных задержках зарплаты в клубе УПЛ

24 декабря, 2020, 18:50

Экс-форвард "Динамо" Дмитрий Хлебас рассказал, что в черниговской "Десне" футболистам шесть месяцев не выплачивают зарплату

Об этом сообщает zbirna.com.

По словам Хлебаса он покинет "Десну", потому что его не устраивает игровое время.

"Меня не устраивал мое игровое время. Считаю, что получал меньше игровой практики, чем заслуживал. Деньги у меня никогда не стояли на первом месте. Поэтому вариант с тем, чтобы остаться в "Десне", не рассматривал. Зарплаты постепенно выплачиваются, но задолженность передо мной сейчас за шесть месяцев", - признался Хлебас.

Дмитрий Хлебас является воспитанником киевского "Динамо". За основной состав провел всего 2 матча и забил 1 гол. Также играл за "Ворсклу", "Говерлу" и минское "Динамо".

В этом сезоне сыграл за "Десну" 8 матчей и забил 1 мяч. Ориентировочная трансферная стоимость форварда составляет 900 тыс. евро.

13 декабря "Десна" победила на своем поле "Мариуполь" и завершила первый круг УПЛ на третьей позиции.