Джошуа рассказал, что должно случиться, чтобы у него был бой с Усиком

24 декабря, 2020, 15:15

Британский тяжеловес Джошуа рассказал, что будет биться с Александром Усиком, если Тайсон Фьюри не захочет драться с ним

Об этом сообщает BoxingScene.

Также Джошуа признался, что он очень хочет драться против Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Я просто надеюсь, что бой с Фьюри состоится. Если это тот бой, который люди хотят увидеть, то мне все равно, где он пройдет - в Великобритании, Саудовской Аравии или Африке. Я обещаю, что сделаю Фьюри серьезное предложение, если он сам настроен драться со мной, то он его примет. Если нет, то я буду драться с Александром Усиком", - сказал Джошуа.

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации).

Джошуа владеет поясами WBO, WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Напомним, 19 декабря Александр Усик заявил, что не будет мешать бою британских тяжеловесов Тайсона Фьюри и Джошуа за титул абсолютного чемпиона мира.

23 декабря Джошуа предложил болельщикам решить, с кем ему драться в следующем поединке - с украинцем Александром Усиком или соотечественником Тайсоном Фьюри.

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