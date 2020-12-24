Бюджетный комитет Рады согласовал выделение 1,4 млрд грн на закупку вакцины от COVID-19
24 декабря, 2020, 13:39
Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение 1,4 млрд грн на закупку вакцины от COVID-19
Об этом в Telegram написал депутат "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.
"Только что Бюджетный комитет ВР одобрил выделение 1,4 млрд грн из госбюджета-2020 на закупку вакцины от COVID-19", - написал Гончаренко.
- Напомним, 18 декабря Верховная Рада приняла закон о закупке инсулина и вакцины от коронавируса.
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