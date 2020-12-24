Бюджетный комитет Рады согласовал выделение 1,4 млрд грн на закупку вакцины от COVID-19

24 декабря, 2020, 13:39

Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение 1,4 млрд грн на закупку вакцины от COVID-19

Об этом в Telegram написал депутат "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

"Только что Бюджетный комитет ВР одобрил выделение 1,4 млрд грн из госбюджета-2020 на закупку вакцины от COVID-19", - написал Гончаренко.

Напомним, 18 декабря Верховная Рада приняла закон о закупке инсулина и вакцины от коронавируса.