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Espreso.tvЭкономикаБюджетный комитет Рады согласовал выделение 1,4 млрд грн на закупку вакцины от COVID-19

Бюджетный комитет Рады согласовал выделение 1,4 млрд грн на закупку вакцины от COVID-19

Бюджетный комитет Верховной Рады согласовал выделение 1,4 млрд грн на закупку вакцины от COVID-19

Об этом в Telegram написал депутат "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

"Только что Бюджетный комитет ВР одобрил выделение 1,4 млрд грн из госбюджета-2020 на закупку вакцины от COVID-19", - написал Гончаренко.

  • Напомним, 18 декабря Верховная Рада приняла закон о закупке инсулина и вакцины от коронавируса.

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