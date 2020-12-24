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Espreso.tvМирБолее 500 оленей и кабанов: в Португалии охотники совершили массовое убийство диких животных, власть страны выразила возмущение

Более 500 оленей и кабанов: в Португалии охотники совершили массовое убийство диких животных, власть страны выразила возмущение

В Португалии власть выразила возмущение в связи с массовым убийством 540 оленей и диких кабанов в охотничьей зоне страны

Об этом сообщает BBC NEWS Украина.

Как отмечается, министр охраны окружающей среды Жоао Фернандес назвал убийство более 540 лесных зверей "гнусным экологическим преступлением", за которое следует привлечь к ответственности.

По его словам, массовое убийство, вероятно, могли совершить 16 испанских охотников.

Сообщается, массовое убийство произошло на территории туристической охотничьего зоны Торребела, примерно в 40 км от столицы Португалии Лиссабона, 17 и 18 декабря.

Отмечается, охота на отдельных животных в зоне разрешена, но именно после этой охоты большинство оленей и кабанов погибли.

В свою очередь Министерство охраны окружающей среды Португалии отметило, что такое массовое убийство животных "не имеет ничего общего с охотой, которая понимается как возможность поддерживать биоразнообразие и экосистему".

 

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