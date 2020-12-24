Более 500 оленей и кабанов: в Португалии охотники совершили массовое убийство диких животных, власть страны выразила возмущение

24 декабря, 2020, 21:09

В Португалии власть выразила возмущение в связи с массовым убийством 540 оленей и диких кабанов в охотничьей зоне страны

Об этом сообщает BBC NEWS Украина.

Как отмечается, министр охраны окружающей среды Жоао Фернандес назвал убийство более 540 лесных зверей "гнусным экологическим преступлением", за которое следует привлечь к ответственности.

По его словам, массовое убийство, вероятно, могли совершить 16 испанских охотников.

Сообщается, массовое убийство произошло на территории туристической охотничьего зоны Торребела, примерно в 40 км от столицы Португалии Лиссабона, 17 и 18 декабря.

Отмечается, охота на отдельных животных в зоне разрешена, но именно после этой охоты большинство оленей и кабанов погибли.

В свою очередь Министерство охраны окружающей среды Португалии отметило, что такое массовое убийство животных "не имеет ничего общего с охотой, которая понимается как возможность поддерживать биоразнообразие и экосистему".

Portugal investigará a morte de 540 veados e xabarís a mans de 16 cazadores españois en Azambuja, Lisboa.

Segundo as primeiras investigacións os animais foron acurralados nunha finca e masacrados.

Logo, pendurárono todo nas redes sociais para indignación dos portugueses pic.twitter.com/RfRY6oj2jN - Alberto Mancebo (@AlbertoMancebo) December 22, 2020

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