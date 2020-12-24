Более 500 оленей и кабанов: в Португалии охотники совершили массовое убийство диких животных, власть страны выразила возмущение
Об этом сообщает BBC NEWS Украина.
Как отмечается, министр охраны окружающей среды Жоао Фернандес назвал убийство более 540 лесных зверей "гнусным экологическим преступлением", за которое следует привлечь к ответственности.
По его словам, массовое убийство, вероятно, могли совершить 16 испанских охотников.
Сообщается, массовое убийство произошло на территории туристической охотничьего зоны Торребела, примерно в 40 км от столицы Португалии Лиссабона, 17 и 18 декабря.
Отмечается, охота на отдельных животных в зоне разрешена, но именно после этой охоты большинство оленей и кабанов погибли.
В свою очередь Министерство охраны окружающей среды Португалии отметило, что такое массовое убийство животных "не имеет ничего общего с охотой, которая понимается как возможность поддерживать биоразнообразие и экосистему".
Portugal investigará a morte de 540 veados e xabarís a mans de 16 cazadores españois en Azambuja, Lisboa.- Alberto Mancebo (@AlbertoMancebo) December 22, 2020
Segundo as primeiras investigacións os animais foron acurralados nunha finca e masacrados.
Logo, pendurárono todo nas redes sociais para indignación dos portugueses pic.twitter.com/RfRY6oj2jN
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