Более 150 нардепов заразились коронавирусом за все время, - Разумков
Об этом сообщил голова Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает УНИАН.
"Это влияет не только на работу Верховной Рады, а в целом и на режим существования государства, и режим существования мира. Потому что COVID достаточно сильно повлиял в целом и на экономику, и на политическую ситуацию, и на глобальное восприятие мира", - добавил Разумков.
По его словам, если говорить о деятельности Рады, интенсивность работы на заседаниях снизилась.
"Мне кажется, что парламент - это организация, которая больше всего переболела в этом государстве. Потому что более 33% народных депутатов Украины или переболели, или болеют сегодня на COVID-19", - отметил голова ВР.
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