Антимонопольный комитет выписал 380 млн грн штрафов облгазам Фирташа
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
"Комитет признал, что фигуранты дела занимали монопольное (доминирующее) положение на рынке услуги по распределению природного газа в пределах территорий их лицензионной деятельности. А их действия являются нарушением закона "О защите экономической конкуренции" в виде злоупотребления монопольным положением", - говорится в сообщении.
В частности, на АО "Винницагаз" наложен штраф в 24,8 млн грн, АО "Волыньгаз" - 12,8 млн грн, АО "Житомиргаз" - 14 млн грн, АО "Закарпатгаз" - 11 млн грн, АО "Запорожгаз" - 17,4 млн грн, АО "Киевоблгаз" - 41 млн грн, АО "Днипрогаз" - 15,6 млн грн, АО "Днепропетровскгаз" - 39,4 млн грн, АО "Криворожгаз" - 12,4 млн грн, АО "Николаевгаз "- 12,5 млн грн, АО "Ривнегаз "- 68 млн грн, АО" Сумыгаз"- 15 млн грн, АО "Ивано-Франковскгаз"- 18,9 млн грн, АО "Харьковгаз"- 19,6 млн грн , АО "Харьковгоргаз" - 17,8 млн грн, АО "Хмельницкгаз" - 16 млн грн, АО "Черновцыгаз" - штраф в размере 9,5 млн грн, АО "Черниговгаз" - штраф в размере 14 млн грн.
В комитете отметили, что компании должны уплатить штрафы в двухмесячный срок со дня получения решения. Вместе с тем решение может быть обжаловано.
В АМКУ добавили, что решение по АО "Львовгаз", которое также было фигурантом дела, будет принято отдельно.
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