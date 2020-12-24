Антимонопольный комитет выписал 380 млн грн штрафов облгазам Фирташа

24 декабря, 2020, 22:55

Антимонопольный комитет наложил штрафы на сумму более 380 млн грн на 18 облгазов группы компаний "РГК" конечным владельцем которой является украинский олигарх Дмитрий Фирташ, за злоупотребление монопольным положением

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

"Комитет признал, что фигуранты дела занимали монопольное (доминирующее) положение на рынке услуги по распределению природного газа в пределах территорий их лицензионной деятельности. А их действия являются нарушением закона "О защите экономической конкуренции" в виде злоупотребления монопольным положением", - говорится в сообщении.

В частности, на АО "Винницагаз" наложен штраф в 24,8 млн грн, АО "Волыньгаз" - 12,8 млн грн, АО "Житомиргаз" - 14 млн грн, АО "Закарпатгаз" - 11 млн грн, АО "Запорожгаз" - 17,4 млн грн, АО "Киевоблгаз" - 41 млн грн, АО "Днипрогаз" - 15,6 млн грн, АО "Днепропетровскгаз" - 39,4 млн грн, АО "Криворожгаз" - 12,4 млн грн, АО "Николаевгаз "- 12,5 млн грн, АО "Ривнегаз "- 68 млн грн, АО" Сумыгаз"- 15 млн грн, АО "Ивано-Франковскгаз"- 18,9 млн грн, АО "Харьковгаз"- 19,6 млн грн , АО "Харьковгоргаз" - 17,8 млн грн, АО "Хмельницкгаз" - 16 млн грн, АО "Черновцыгаз" - штраф в размере 9,5 млн грн, АО "Черниговгаз" - штраф в размере 14 млн грн.

В комитете отметили, что компании должны уплатить штрафы в двухмесячный срок со дня получения решения. Вместе с тем решение может быть обжаловано.

В АМКУ добавили, что решение по АО "Львовгаз", которое также было фигурантом дела, будет принято отдельно.