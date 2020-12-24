Альтернатива бутылкам: группа инженеров создала браслет, который распыляет антисептик

Об этом сообщает Naked Science.

"Первым, на что я посмотрел, было мое запястье. Я решил, что даже нескольких капель дезинфицирующего средства в руке будет достаточно, чтобы обезопасить себя", - рассказал один из авторов проекта.

Браслет SprayCare создала группа инженеров и стартаперов из США, Мексики и Китая.

На корпусе устройства есть небольшой флакон с антисептиком и кнопка, которая распыляет средство.

Браслет является флаконом с антисептиком, прикрепленным к силиконовому ремешку. По размерам прибор близок к Apple Watch. Внутри находятся распылитель и насос, который запускает единственная кнопка. После ее нажатия устройство распыляет антисептик на любую поверхность в течение трех секунд на расстояние до полутора метров.

Антисептика во флаконе хватает примерно на 40 применений, после чего человек сможет добавить нужное средство (если оно не очень густое). Кроме того, во флакон можно залить репеллент от насекомых, духи или эфирное масло - в зависимости от потребности. А также браслет можно использовать как инструмент самообороны, если поменять антисептик на жидкость для перечного баллончика.

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