Жесткий локдаун: Чехия закрывает все непродовольственные магазины и вводит комендантский час

23 декабря, 2020, 14:47

Правительство Чехии приняло решение об усилении карантина в стране с 27 декабря

В частности, будут закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек, заявил министр здравоохранения Чехии Ян Блатни, передает Cesky rozhlas.

Решение об усилении было принято в связи с переходом страны на пятый (самый высокий) уровень противодействия распространению коронавируса.

"Согласно имеющимся у нас моделям, мы можем предположить, что если бы не было принято никаких мер, мы оказались бы в ситуации, когда в конце года у нас было бы 15 тыс пациентов в день", - пояснил Блатни.

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В продуктовых магазинах будет разрешена продажа только жизненно необходимых товаров. Школы откроются 4 января только для учеников первого и второго классов. Работа детских садов и специальных школ не будут будет прекращаться.

Также будет введен комендантский час в период с 21:00 до 5:00.

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