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Зеленский до 29 декабря внесет в Раду законопроект о теробороне, - СНБО


фото: reuters
Президент Украины Владимир Зеленский должен внести в Верховную Раду законопроект о территориальной обороне до 29 декабря

Об этом заявил первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль, передает пресс-служба ведомства.

Коваль сообщил, что рабочая группа разработала два законопроекты относительно территориальной обороны.

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Он добавил, что оба документа направлены в Офис президента.

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"Мы разработали два альтернативных законопроекта, и две недели назад представили их президенту. Президент сделал некоторые замечания, которые мы учли, и эти законопроекты сейчас находятся в Офисе", - сообщил Коваль.

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По его словам, Зеленский до 29 декабря внесет в Раду один из этих законопроектив.

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