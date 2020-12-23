Зеленский до 29 декабря внесет в Раду законопроект о теробороне, - СНБО

23 декабря, 2020, 15:49

Об этом заявил первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль, передает пресс-служба ведомства.

Коваль сообщил, что рабочая группа разработала два законопроекты относительно территориальной обороны.

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Он добавил, что оба документа направлены в Офис президента.

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"Мы разработали два альтернативных законопроекта, и две недели назад представили их президенту. Президент сделал некоторые замечания, которые мы учли, и эти законопроекты сейчас находятся в Офисе", - сообщил Коваль.

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По его словам, Зеленский до 29 декабря внесет в Раду один из этих законопроектив.