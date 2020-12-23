Зарплаты медикам и социальные выплаты могут увеличить с апреля: Шмыгаль назвал условие

23 декабря, 2020, 14:28

Государственный бюджет Украины на 2021 год может быть пересмотрен в части увеличения расходов на социальные выплаты после первого квартала (январь-март) в случае увеличения выполнения доходов

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .

"Если мы будем видеть увеличение выполнения доходов государства, то после первого квартала бюджет может быть и будет пересмотрен. В частности, в части увеличения социальных выплат, в том числе еще большего повышения зарплат для врачей, который мы и обещали", - сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что сейчас рост зарплат для медиков заплановне на уровне 30%, или в среднем 2,5 тыс. грн.

"То есть все средства, которые мы как государство заработаем сверх плана, пойдут на социальные выплаты людям, в том числе и нашим медикам", - подчеркнул Шмыгаль.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb