Зарплаты медикам и социальные выплаты могут увеличить с апреля: Шмыгаль назвал условие
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время брифинга, передает Еспресо.TV .
"Если мы будем видеть увеличение выполнения доходов государства, то после первого квартала бюджет может быть и будет пересмотрен. В частности, в части увеличения социальных выплат, в том числе еще большего повышения зарплат для врачей, который мы и обещали", - сказал Шмыгаль.
Он напомнил, что сейчас рост зарплат для медиков заплановне на уровне 30%, или в среднем 2,5 тыс. грн.
"То есть все средства, которые мы как государство заработаем сверх плана, пойдут на социальные выплаты людям, в том числе и нашим медикам", - подчеркнул Шмыгаль.
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