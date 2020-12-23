Из Украины хотели вывезти "Кобзарь", который был издан при жизни Шевченко
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Изъятое издание "Кобзаря" является одной из последних прижизненных публикаций автора и на аукционах в Европе может стоить от $ 50 тыс. В настоящее время в Украине, по официальным данным, осталось только 8 экземпляров такого издания, они культурной и исторической ценностью для нашей страны.
У злоумышленника также выявлено более 200 серебряных монет и украшений времен кельтской и римской культур.
Изъятое раритетное издание и предметы старины направят на проведение экспертного исследования. По его результатам фигурантам планируется сообщить о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины.
После завершения досудебного расследования будет рассматриваться вопрос о передаче изъятых культурных ценностей в Музейный фонд Украины.
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