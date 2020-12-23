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Espreso.tvОбществоИз Украины хотели вывезти "Кобзарь", который был издан при жизни Шевченко

Из Украины хотели вывезти "Кобзарь", который был издан при жизни Шевченко

Служба безопасности Украины предупредила незаконный вывоз за границу уникального прижизненного издания "Кобзаря" Шевченко

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Запланировал нелегальную переправку раритета киевский посредник, действовал по заказу европейских клиентов. Он нанял курьера, который должен был вывезти историческую книгу через пункт пропуска" Ягодин ". Оперативники и следователи СБУ обнаружили в личных вещах фигуранта скрытый от таможенного контроля сборник поэтических изданий" Кобзарь "Т.Г. Шевченко датированный 1860 годом", - говорится в сообщении.

Изъятое издание "Кобзаря" является одной из последних прижизненных публикаций автора и на аукционах в Европе может стоить от $ 50 тыс. В настоящее время в Украине, по официальным данным, осталось только 8 экземпляров такого издания, они культурной и исторической ценностью для нашей страны.

У злоумышленника также выявлено более 200 серебряных монет и украшений времен кельтской и римской культур.

Изъятое раритетное издание и предметы старины направят на проведение экспертного исследования. По его результатам фигурантам планируется сообщить о подозрении по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины.

После завершения досудебного расследования будет рассматриваться вопрос о передаче изъятых культурных ценностей в Музейный фонд Украины.

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