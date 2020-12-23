Во Франции мужчина застрелил трех полицейских, еще один ранен

23 декабря, 2020, 11:02

Во Франции мужчина открыл огонь по полицейских, которые приехали на вызов о домашнем насилии

Как сообщает BFMTV со ссылкой на прокуратуру, инцидент произошел вблизи города Сен-Жюст в ночь на 23 декабря.

Жандармы пытались спасти женщину, которая пряталась от своего мужа на крыше дома. В это время 48-летний мужчина начал стрелять в полицейских и поджег свой дом. В результате трех милиционеров были убиты, еще один получил ранения.

Женщину удалось спасти, она находится в безопасности. Злоумышленник скрылся, его пытаются найти, проводится спецоперация.

К дому приехали спасатели, чтобы потушить пожар.

Напомним, 29 октября произошел теракт в соборе Ниццы , где нападающему удалось с криком "Аллах акбар!" убить трех человек, обезглавить одного из них, и ранить еще нескольких.

Президент Франции Эммануэль Макрона заявил, что по всей стране будет усилен контроль безопасности, а на улице выведут к 7000 военных.

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