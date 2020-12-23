Власти США планируют ввести новые санкции против "Северного потока-2" в ближайшие недели, - Reuters

23 декабря, 2020, 22:07

США готовятся ввести новые санкции против российского газопровода "Северный поток-2" в ближайшие недели

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей администрации президент США Дональда Трампа.

По данным издания, у Трампа считают, что новые санкции нанесут сокрушительный удар по российско-германскому проекту, возглавляемому Газпромом.

"Сейчас мы в процессе вбивания кола в сердце проекта", - рассказал на условиях анонимности источник.

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Источники отказались сказать, каким именно субъектам хозяйствования будут угрожать санкции, но отметили, что меры не нацелены на конкретные правительства или чиновников.

По словам американского чиновника, речь идет о нескольких европейских структурах, но некоторые из них еще могут избежать санкций, если приложат "добросовестные усилия, чтобы прекратить свое участие".

Напомним, в водах Дании с 15 января планируют продолжить работы по строительству последнего участка газопровода "Северный поток-2".

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