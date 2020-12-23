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ВАКС продлил Микитасю ночной домашний арест

Высший антикоррупционный суд продлил ночной домашний арест экс-президенту Укрбуда Максиму Микитасю до 23 февраля

Об этом сообщила пресс-служба суда в Facebook.

"Подозреваемому запрещено покидать жилье в ночное время с 23:00 до 07:00. Также подозреваемый обязан: прибывать к детективу, прокурору, следственному судье, в суд по каждому требованию; воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу; сдать на хранение свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину; носить электронное средство контроля (браслет)", - говорится в сообщении.

Срок действия меры пресечения - до 23 февраля 2021 года.

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