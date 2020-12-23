В Израиле распустили парламент

23 декабря, 2020, 13:00

Парламент Израиля распустился после того, как депутатам не удалось принять проект бюджета на 2021 год

Об этом сообщает Times of Israel .

Депутаты должны были до полуночи 22 декабря принять закон о бюджете. Однако раздробленная правящая коалиция премьер-министра Бениамину Нетаньяху не приняла бюджет, в результате чего было принято решение распустить парламент.

Следующие выборы должны состояться 23 марта 2021 года. Председатель Центральной избирательной комиссии Орле Адес предупредила, что в условиях пандемии голосования может длиться несколько дней.

Выборы в марте 2021 станут четвертыми выборами в парламент Израиля за два года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb