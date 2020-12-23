В водах Дании 15 января восстановят строить "Северный поток-2"

23 декабря, 2020, 07:36

В датских водах с 15 января планируют продолжить работы по строительству последнего участка газопровода "Северный поток-2"

Укладкой труб будет заниматься баржа "Фортуна", сообщает DW.

"Фортуне" будут помогать судна "Мурман" и "Балтийский исследователь" Морской спасательной службы России. В Датском морском управлении отметили, что на время работ к судам запретят приближаться на несколько сотен метров.

"Несанкционированное плавание, ныряние, постановка на якорь, рыбалка и работы на морском дне будут запрещены в этих районах. Защитная зона простирается на 200 м с каждой стороны кабелей", - говорится в сообщении.

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