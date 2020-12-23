В связи с раскопками кургана на Николаевщине: полицейские провели 11 обысков в Кривом Роге

23 декабря, 2020, 15:54

В Кривом Роге правоохранители провели обыски в рамках расследования дела о незаконных раскопках скифского кургана на Николаевщине

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что следователи Следственного управления, оперативники Управления уголовного розыска и спецназовцы прибыли в Днепропетровскую область для проведения 11 санкционированных обысков в рамках досудебного расследования уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 298 УК Украины "Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия".

В ходе расследования правоохранители установили, что раскопки вышеуказанного кургана осуществлялись в т.ч. техникой предприятия, расположенного в Днепропетровской области.

"22 декабря по месту расположения фирм в Кривом Роге, которые, вероятно, предоставляли технику для раскопок кургана, правоохранители при процессуальном руководстве прокуратуры провели следственные действия: допросили в качестве свидетелей восемь человек и провели ряд обысков, в результате которых изъяли документацию на эксплуатацию техники, соглашение о предоставлении услуг по работе машинами и механизмами и т.д.", - говорится в сообщении.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

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