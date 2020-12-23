В столице Эстонии вводят локдаун из-за стремительного распространения коронавируса

23 декабря, 2020, 13:09

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил, что в Таллинне правительство введет жесткий карантин из-за стремительного распространения коронавируса

Новые ограничения будут действовать с 28 декабря до 17 января, сообщает ERR .

Как сообщается, локдаун также введут в уезде Харьюмаа, административным центром которого является Таллинн.

"С учетом ускорения распространения коронавируса в Таллинне и Харьюмаа, растущую заполняемость местных больниц и распространения вируса среди персонала больниц, мы должны принять трудные решения, чтобы защитить от перегрузки нашу систему здравоохранения", - сказал Ратас.

На период локдауна в Харьюмаа и Таллинне будет запрещено оказывать развлекательные услуги во всех заведениях, в том числе в казино, боулинг и бильярдных, клубах для взрослых и гостиницах. Предприятиям общественного питания будет разрешено продавать еду только на вынос и с доставкой на дом.

Кроме того, закроются все спортивные объекты, включая спортивные клубы, сауны, спа, бассейны и водные центры. Ограничения не распространяются на занятия профессиональным спортом и людей с особыми потребностями.

Запрещаются публичные собрания и мероприятия, включая конференции, театральные представления, концерты и киносеансы в закрытых помещениях. Закрываются музеи и выставки. В мероприятиях и собраниях под открытым небом могут принимать участие не более 10 человек.

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