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Espreso.tvЭкономикаВ случае кризиса: Кабмин определил размер страхового запаса газа на 2021 год

В случае кризиса: Кабмин определил размер страхового запаса газа на 2021 год


фото: nv.ua
Кабинет министров определил страховой запас газа на 2021 год для поставщиков в размере 10% запланированных месячных объемов поставки газа потребителям на следующий месяц

Проект постановления Кабинет министров принял во время очередного заседания, передает Еспресо.TV.

Согласно тексту документа, в случае наступления в 2021 году кризисной ситуации на рынке природного газа, поставщики обязаны создать страховой запас газа в размере 10% запланированных месячных объемов поставки потребителям на следующий месяц.

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