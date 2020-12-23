В случае кризиса: Кабмин определил размер страхового запаса газа на 2021 год
23 декабря, 2020, 15:26
Кабинет министров определил страховой запас газа на 2021 год для поставщиков в размере 10% запланированных месячных объемов поставки газа потребителям на следующий месяц
Проект постановления Кабинет министров принял во время очередного заседания, передает Еспресо.TV.
Согласно тексту документа, в случае наступления в 2021 году кризисной ситуации на рынке природного газа, поставщики обязаны создать страховой запас газа в размере 10% запланированных месячных объемов поставки потребителям на следующий месяц.
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