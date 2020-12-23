В МИД Украины назвали ничтожным постановление Следкома РФ по Маркиву

23 декабря, 2020, 18:13

Следком России прибегает к подмене правоохранительных функций выполнением политических заказов

Об этом говорится в комментарии МИД Украины.

"Считаем, что постановление Следственного комитета РФ по выдвижению "обвинения" военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву в убийстве и объявлению его в международный розыск ничтожны", - говорится в сообщении.

Читайте также: Следком России обвинил Маркива в убийстве

В министерстве добавил, что это РФ использует Интерпол для политически мотивированных преследований.