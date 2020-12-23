В МИД Украины назвали ничтожным постановление Следкома РФ по Маркиву
23 декабря, 2020, 18:13
Следком России прибегает к подмене правоохранительных функций выполнением политических заказов
Об этом говорится в комментарии МИД Украины.
"Считаем, что постановление Следственного комитета РФ по выдвижению "обвинения" военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву в убийстве и объявлению его в международный розыск ничтожны", - говорится в сообщении.
Читайте также: Следком России обвинил Маркива в убийстве
В министерстве добавил, что это РФ использует Интерпол для политически мотивированных преследований.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb