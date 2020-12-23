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Espreso.tvОбществоВ МИД Украины назвали ничтожным постановление Следкома РФ по Маркиву

В МИД Украины назвали ничтожным постановление Следкома РФ по Маркиву

Следком России прибегает к подмене правоохранительных функций выполнением политических заказов

Об этом говорится в комментарии МИД Украины.

"Считаем, что постановление Следственного комитета РФ по выдвижению "обвинения" военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву в убийстве и объявлению его в международный розыск ничтожны", - говорится в сообщении.

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В министерстве добавил, что это РФ использует Интерпол для политически мотивированных преследований.

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23 декабря, 2020 среда

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