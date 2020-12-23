В Киеве задержали виновника двух ДТП, открывшего стрельбу по полицейским

23 декабря, 2020, 09:44

Полицейские в Киеве задержали водителя, который совершил два ДТП и открыл стрельбу

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"На Оболони патрульные оформляли пьяного водителя и остановили этого, чтобы был понятым. Водитель же, нарушая ПДД, начал убегать. На законное требование правоохранителей об остановке он не реагировал", - говорится в сообщении.

На Виноградаре он въехал в другое авто, после чего полицейские смогли перекрыть мужу дорогу служебными автомобилями.

Патрульные, понимая, что водитель не собирается останавливаться и "идет на таран", используя табельное оружие, начали стрелять по машине нарушителя. Водитель затормозил прямо в патрульную Toyota, а затем достал пистолет и сделал еще один выстрел.