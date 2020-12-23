В Киеве задержали виновника двух ДТП, открывшего стрельбу по полицейским
Об этом сообщает "Киев Оперативный".
"На Оболони патрульные оформляли пьяного водителя и остановили этого, чтобы был понятым. Водитель же, нарушая ПДД, начал убегать. На законное требование правоохранителей об остановке он не реагировал", - говорится в сообщении.
На Виноградаре он въехал в другое авто, после чего полицейские смогли перекрыть мужу дорогу служебными автомобилями.
Патрульные, понимая, что водитель не собирается останавливаться и "идет на таран", используя табельное оружие, начали стрелять по машине нарушителя. Водитель затормозил прямо в патрульную Toyota, а затем достал пистолет и сделал еще один выстрел.
Водителя госпитализировали с ранением головы. Как он его получил - выяснять следователи.
За несколько часов до этого именно этот автомобиль попал в другую ДТП. На Оболони он "зацепил" сторону другого авто и убежал.
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