В Киеве произошло двойное ДТП: одного из водителей зажало в кабине авто
23 декабря, 2020, 22:31
В столице произошло ДТП с участием трех автомобилей
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
Водитель Toyota Highlander ехала во второй полосе и решила перестроиться в первую. В это время ее ударил в заднюю часть водитель фуры Volvo.
Водитель Mercedes, ехавший сзади, не успел среагировать и врезался в фуру. Его зажало в кабине. Чтобы спасти водителя, пришлось вызывать спасателей. Оказалось, что у него переломы нижних конечностей, его забрали в больницу.
Также была оказана медицинская помощь матери водителя Toyota.
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