В Киеве произошло двойное ДТП: одного из водителей зажало в кабине авто

23 декабря, 2020, 22:31

В столице произошло ДТП с участием трех автомобилей

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

Водитель Toyota Highlander ехала во второй полосе и решила перестроиться в первую. В это время ее ударил в заднюю часть водитель фуры Volvo.

Водитель Mercedes, ехавший сзади, не успел среагировать и врезался в фуру. Его зажало в кабине. Чтобы спасти водителя, пришлось вызывать спасателей. Оказалось, что у него переломы нижних конечностей, его забрали в больницу.

Также была оказана медицинская помощь матери водителя Toyota.