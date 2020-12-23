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Espreso.tvОбществоВ Киеве произошло двойное ДТП: одного из водителей зажало в кабине авто

В Киеве произошло двойное ДТП: одного из водителей зажало в кабине авто

В столице произошло ДТП с участием трех автомобилей

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

Водитель Toyota Highlander ехала во второй полосе и решила перестроиться в первую. В это время ее ударил в заднюю часть водитель фуры Volvo.

Водитель Mercedes, ехавший сзади, не успел среагировать и врезался в фуру. Его зажало в кабине. Чтобы спасти водителя, пришлось вызывать спасателей. Оказалось, что у него переломы нижних конечностей, его забрали в больницу.

Также была оказана медицинская помощь матери водителя Toyota.

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