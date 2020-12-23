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В Киеве открыли мемориальную доску Стусу и Светличному


фото: kyivcity.gov.ua
На фасаде Национальной академии наук Украины в Киеве открыли мемориальную доску поэтам Василю Стуса и Ивану Свитличному

Об этом сообщает пресс-служба КГГА .

"Имею честь сегодня открыть мемориальную доску этим великим людям. Василь Стус и Иван Свитличный - выдающиеся фигуры, Украинцы с большой буквы. Они много пережили за свою гражданскую позицию", - прокомментировал директор Департамента охраны культурного наследия Александр Никоряк.

Свитличный и Стус похоронены на Байковом кладбище. Их могилы расположены неподалеку. Похоронили Свитличного в вышиванке, подаренной Стусом.

Иван Свитличный - украинский литературовед, языковед, литературный критик, поэт, переводчик, деятель украинского движения сопротивления 1960-1970-х годов, репрессирован.

Василь Стус - украинский поэт XX века, переводчик, прозаик, литературовед, правозащитник, борец за независимость Украины в XX веке. Один из самых активных представителей украинского диссидентского движения. Герой Украины (посмертно).

 

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