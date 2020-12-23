В Киеве не будут ограничивать доступ к главной елки, - Госпотребслужба

23 декабря, 2020, 13:10

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что в Киеве не будут ограничивать доступ к главной елки

Об этом сообщает " РБК-Украина ".

"На ярмарках организаторы, отвечающие за соблюдение определенного режима, которые должны обеспечить разметку и контролировать определенную дистанцию. Если это не будет соблюдаться, к данным субъектов хозяйствования будут применяться меры ... А что касается открытого пространства, прогулки в парке, у елки в местах, где будет празднование, никаких приостановок не будет. Только возле мест для развлечений ", - сказал Рубан.

Он также отметил, что закрытие елки не стоит под угрозой, потому что "на открытых локациях передача инфекции очень мала".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb