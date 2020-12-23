В Кривом Роге планируют ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для всех горожан
23 декабря, 2020, 22:48
С 1 мая 2021года в Кривом Роге на Днепропетровщине планируют ввести бесплатный проезд в транспорте
Об этом сообщает Радио Свобода.
В бюджете заложили средства на обеспечение бесплатного проезда в транспорте для горожан. Жители города будут ездить по так называемым "карточками криворожца", еще предстоит разработать программное обеспечение.
С 1 января проезд станет бесплатным для 35 тыс.человек: педагогов, медиков, соцработников.
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