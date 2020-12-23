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Espreso.tvОбществоВ Кривом Роге планируют ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для всех горожан

В Кривом Роге планируют ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для всех горожан

С 1 мая 2021года в Кривом Роге на Днепропетровщине планируют ввести бесплатный проезд в транспорте

Об этом сообщает Радио Свобода.

В бюджете заложили средства на обеспечение бесплатного проезда в транспорте для горожан. Жители города будут ездить по так называемым "карточками криворожца", еще предстоит разработать программное обеспечение.

С 1 января проезд станет бесплатным для 35 тыс.человек: педагогов, медиков, соцработников.

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