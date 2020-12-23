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Espreso.tvОбществоВ Харькове решают, как наказывать курсанток университета внутренних дел, которые танцевали под российскую группу "Воровайки"

В Харькове решают, как наказывать курсанток университета внутренних дел, которые танцевали под российскую группу "Воровайки"

В Харьковском национальном университете внутренних дел курсанткам, которые записали видео, на котором танцуют под песню российской группы "Воровайки", грозит дисциплинарное наказание

Об этом сообщили в пресс-служба университета.

"Установлено как непосредственных участников видео, которыми оказались курсантки 1 курса факультета №3, так и лиц, которые по функциональным обязанностям отвечают за состояние дисциплины в подразделениях. По результатам служебного расследования будет определена степень вины каждого и меры дисциплинарного реагирования в соответствии с требованиями действующего законодательства ", - говорится в сообщении.

21 декабря ХНУВС начал проверку после публикации в интернете видеоролике с танцем курсанток под песню "Воровайок".

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