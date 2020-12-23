В Харькове решают, как наказывать курсанток университета внутренних дел, которые танцевали под российскую группу "Воровайки"
23 декабря, 2020, 14:38
В Харьковском национальном университете внутренних дел курсанткам, которые записали видео, на котором танцуют под песню российской группы "Воровайки", грозит дисциплинарное наказание
Об этом сообщили в пресс-служба университета.
"Установлено как непосредственных участников видео, которыми оказались курсантки 1 курса факультета №3, так и лиц, которые по функциональным обязанностям отвечают за состояние дисциплины в подразделениях. По результатам служебного расследования будет определена степень вины каждого и меры дисциплинарного реагирования в соответствии с требованиями действующего законодательства ", - говорится в сообщении.
21 декабря ХНУВС начал проверку после публикации в интернете видеоролике с танцем курсанток под песню "Воровайок".
- Напомним, ранее российская группа "Воровайки", который поет "блатные" антиукраинские песни, планировал концерт в Киеве в феврале 2020 года.
- После огласки и общественного резонанса продажа билетов на концерт "Воровайок" в Киеве остановили .
- 19 декабря 2019 СБУ сообщила, что участницам группы запрещен въезд на территорию Украины .
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