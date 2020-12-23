В Харькове от малярии умер 44-летний мужчина

23 декабря, 2020, 17:53

В Харькове зарегистрировали летальный случай малярии. 44-летний мужчина вернулся из Экваториальной Гвинеи

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины.

Оказалось, что мужчина работал в Республике Экваториальная Гвинея, во время пребывания в которой малярией не болел, однако отмечал многократные укусы комарами.

Болезнь у мужчины диагностировали 19 декабря. Во время пребывания за границей малярией не болел, но его много раз кусали комары. По возвращении домой почувствовал симптомы, но к медикам обратился через 10 дней.

"К сожалению, состояние пациента было уже очень тяжелым и прием таблетированных противомалярийных препаратов был невозможен. Спасти мужчину не удалось", - сообщили в ЦОС.

Как отмечается, первыми симптомами малярии являются лихорадка, головная боль, сильное потоотделение, слабость. Они появляются через 10-15 дней после укуса инфицированного комара. Симптомы могут проявляться слабо, что затрудняет выявление малярии.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb